Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, реагуючи на звірства російських окупантів, заявив, що Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого воїна.
Про це Залужний написав у Facebook.
"Росія - держава-терорист. Звірства росіян, що вони їх вчиняють з нашими військовополоненими, викликають лють. Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого побратима. На відміну від російських воєнних злочинців, ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права. Водночас, зробимо все можливе і неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер і мирних громадян. Ці злочини не мають строків давності. Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі", - написав він.
Нагадаємо, вранці 29 липня проросійські бойовики повідомили про загибель 40 українських бійців в результаті удару по Оленівській колонії. Пізніше повідомлялося, що кількість загиблих зросла.
У Генштабі Збройних сил України заявили, що навмисний артилерійський обстріл виправної установи здійснили Збройні Сили РФ, щоб звинуватити Україну в скоєнні "військових злочинів" та приховати тортури над в'язнями й розстріли.
Лідер "Азова" Андрій Білецький оголосив "полювання" на кожного злочинця, причетного до вбивства полонених "азовців".