На відміну від російських воєнних злочинців, Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, реагуючи на звірства російських окупантів, заявив, що Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого воїна.

Про це Залужний написав у Facebook.

"Росія - держава-терорист. Звірства росіян, що вони їх вчиняють з нашими військовополоненими, викликають лють. Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого побратима. На відміну від російських воєнних злочинців, ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права. Водночас, зробимо все можливе і неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер і мирних громадян. Ці злочини не мають строків давності. Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі", - написав він.

Нагадаємо, вранці 29 липня проросійські бойовики повідомили про загибель 40 українських бійців в результаті удару по Оленівській колонії. Пізніше повідомлялося, що кількість загиблих зросла.

У Генштабі Збройних сил України заявили, що навмисний артилерійський обстріл виправної установи здійснили Збройні Сили РФ, щоб звинуватити Україну в скоєнні "військових злочинів" та приховати тортури над в'язнями й розстріли.

Лідер "Азова" Андрій Білецький оголосив "полювання" на кожного злочинця, причетного до вбивства полонених "азовців".

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