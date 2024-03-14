Воїн заявив, що у росіян з'явився вибір: або йти в полон, або воювати поруч з ними проти режиму Путіна.

Боєць легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" звернувся до російських військовослужбовців на тлі операції в прикордонних областях.

Як йдеться у Telegram-каналі легіону, "Цезар" записав звернення з мінометної позиції. Воїн закликав російських військових здаватися в полон, або приєднуватися до них у боротьбі проти режиму Путіна.

"Російські солдати і офіцери, в російській армії зараз робити нічого - тільки помирати. Раніше у вас був непростий вибір: піти і згинути в м'ясному штурмі, або перейти лінію фронту по мінних полях, щоб зберегти життя. Зараз все стало набагато простіше. Ми - легіонери - самі прийшли до вас. Вам достатньо вийти до нас без зброї з піднятими руками", - зазначив "Цезар".

Він наголосив, що російській військові є співвітчизниками добровольців. Легіон не бореться з тими, хто рятується від путінського режиму.

"Ви можете здатися в полон, зберегти своє життя. А якщо у вас залишилась совість та військова честь, ви можете стати поруч з нами і поруч з нами поборотися за світле майбутнє нашої батьківщини", - додав Цезар.

Бої на території РФ

У четвер, 14 березня, в російському Бєлгороді прогриміла серія вибухів. Над місто видно стовпи диму. В Бєлгороді звучить сигнал повітряної тривоги. Одночасно лунають вибухи. У мережі з'явилися відео, на яких чутно звуки "прильотів".

Напередодні вибухів Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" попередили місцевих жителів про небезпеку та закликали евакуюватися.

Також бійці-добровольці легіону "Свобода Росії" знищили два склади боєприпасів російських загарбників у селищі Тьоткіне Курської області, що поблизу кордону з Україною.

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