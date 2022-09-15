На Запорізькому напрямку рашисти готують окопи для зимового періоду.

У війні наступила нова фаза, коли російська армія будує оборонні укріплення, а ЗСУ за допомогою артсистем будуть "викурювати" ворога.

Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Противником у панічному порядку залишена колосальна кількість техніки, що говорить про відсутність підготовки ворога до оборони або взагалі невміння вести оборонні дії, сподіваючись тільки на наступи та на свою артилерію з тактикою вогневого валу. Але реалії стають іншими, тому зараз ми виходимо на інший період війни, коли російська армія намагається будувати оборону", - вважає Згурець.

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Експерт додав, що на Запорізькому напрямку окупанти готують окопи для зимового періоду.

"Зараз ворог намагається укріпитися у зоні Запорізької області, а частину підрозділів перекидати на Донецький напрямок, де буде, на мою думку, новий етап бойових дій. Лише на Запорізькому напрямку починається утеплення оборонних споруд окупантів, туди ж їм підтягують теплий одяг, відповідно, там вони збираються окопатися надовго. Але тут вже питання у наших підходах та способах викурювання ворога звідти за рахунок насамперед артсистем, яких ми більше будемо отримувати, виходячи з заявленої американської військової допомоги", - каже Згурець.

Нагадаємо, що російські військові визнають, що українська армія стає сильнішою з кожним днем.

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