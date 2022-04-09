Великим обсягом письма щоденник не відрізняється – скоріш за все, автор уже спілкується із Кобзоном щодо спільного концерту.

Місто Тростянець, що на Сумщині, досі оговтується від майже місячної окупації. Військові путінської армії обстрілювали його з усілякого озброєння, а у вільний час мародерили й знущалися з мирного населення.

Один з окупантів, який був у Тростянці, загубив свій щоденник або забув взяти його на той світ, коли його "відкобзонили" українські військові. Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram поділився уривком з мемуарів.

У своєму щоденнику росіянин зізнається, що російська армія поводить себе як фашисти, грабує магазини, вибиває шибки та мародерить усе, що бачить. Пише, що місцеві їх бояться та "чомусь" називають окупантами. І несамовито радіє вкраденому блендеру.

"Але записи обриваються на найцікавішому місці, і чому? Живих окупантів поблизу немає. Якщо автор втік – чому не забрав свій щоденник? Це ж особисте. Зазвичай, його не кидають просто так...", – говориться у дописі до публікації.

Раніше українська розвідка повідомляла, що окупанти "організували" ринок у Білорусі, де продають поцуплене в українців. В "асортименті" мародерського базару: від пральних машин і холодильників до дитячих іграшок та косметики. Також російські загарбники намагаються обміняти викрадену в українців валюту – долари і євро.

Мародерство в лавах російських окупантів в Україні – не рідкість. Про свої злочини вони самі часто говорять в розмовах телефоном з рідними.

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