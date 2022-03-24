Так, в одному аудіоперехопленні окупант просить рідних дізнатися ціну "нажитої" відеокарти.

Російські окупанти розглядають облогу Києва як можливість забезпечити собі "безбідне" життя.

Про це свідчать майже всі перехоплені СБУ розмови загарбників, які наразі перебувають у Київській області.

Окупанти вважають, що доля "посміхнулася їм", адже поблизу столиці більше можливостей для мародерства. Тож планують повернутися додому геть не бідними людьми.

Так, в одному аудіоперехопленні окупант просить рідних дізнатися ціну "нажитої" відеокарти та інших комплектуючих до комп’ютера. Відповідь його задовольнила настільки, що зробив висновок: "В принципі, це відрядження себе окупило".

"Я піду зламувати квартири, нах*й. Висоток тут дох*я, десятиповерхових, нах*й. Буду зламувати будинки", - каже російський загарбник.

Заспокоюючи дружину, яка закликає його не говорити про це по телефону, каже, що на фоні всіх звірств рашистів в Україні, грабунок – це не злочин.

Війна в Україні 2022

Нагадаємо, Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на стороні РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.

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