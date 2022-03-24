Російські окупанти розглядають облогу Києва як можливість забезпечити собі "безбідне" життя.
Про це свідчать майже всі перехоплені СБУ розмови загарбників, які наразі перебувають у Київській області.
Окупанти вважають, що доля "посміхнулася їм", адже поблизу столиці більше можливостей для мародерства. Тож планують повернутися додому геть не бідними людьми.
Так, в одному аудіоперехопленні окупант просить рідних дізнатися ціну "нажитої" відеокарти та інших комплектуючих до комп’ютера. Відповідь його задовольнила настільки, що зробив висновок: "В принципі, це відрядження себе окупило".
"Я піду зламувати квартири, нах*й. Висоток тут дох*я, десятиповерхових, нах*й. Буду зламувати будинки", - каже російський загарбник.
Заспокоюючи дружину, яка закликає його не говорити про це по телефону, каже, що на фоні всіх звірств рашистів в Україні, грабунок – це не злочин.
Війна в Україні 2022
Нагадаємо, Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.
Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на стороні РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.