Кількість українців, які підтримують ідею територіальних поступок заради миру, зростає. Ця тенденція є тривожною для багатьох, особливо для тих, хто знаходиться на передовій. Військові й цивільні на сході України, де тривали найзапекліші бої, рішуче виступають проти такої ідеї, пише The Washington Times.
"Скільки моїх друзів і родичів поклали життя на цій війні, і за що тоді? Який буде сенс, якщо ми все одно відмовимося від цього?", - запитав лейтенант Вадим із 3-ї української танкової бригади.
Біля нього його товариш Віталій мовчки кивав, стоячи під холодним дощем у лісі Харківщини, яка стала центром жорстоких боїв. Обоє солдатів, попри негоду, продовжували виконувати свої обов'язки, відкидаючи навіть думку про можливість поступок.
"Ми закінчимося рабами"
Ідея територіальних поступок, що активно обговорюється в західних столицях, викликає сильне обурення серед українців. Відповідно до опитування Київського міжнародного інституту соціології, частка українців, які готові піти на компроміс, зросла з 19% у лютому до 32% у жовтні.
Однак у середовищі військових і цивільних, які безпосередньо стикаються з наслідками російської агресії, такі пропозиції сприймаються як зрада. Фермер із села Довгеньке Ігор Князєв, який самостійно відбудував свій дім і розмінував поля, категорично проти:
"Якщо ми погодимося на поступки росіянам, ми більше не будемо громадянами. Ми закінчимося рабами", — сказав він.
Обраний президент США Дональд Трамп під час своєї кампанії обіцяв завершити війну за 24 години, проте деталі його плану залишаються невизначеними. Його віце-президент, Дж. Д. Венс, запропонував варіант угоди, який передбачає визнання контролю Росії над 18% української території, створення демілітаризованої зони та відмову України від членства в НАТО.
Багато українців вважають такий підхід неприйнятним. "Це не мир, це капітуляція", - наголошують військові, такі як Сергій, сержант 113-ї бригади територіальної оборони України.
Що кажуть українці?
Попри втому від війни, багато українців готові боротися до перемоги. За даними опитування Gallup, 38% громадян підтримують продовження боротьби за будь-яку ціну.
"Українці воюватимуть на рідній землі, доки будуть сили. Коли в нас закінчаться кулі, ми поріжемо їх ножами", - сказав Сергій.
Дискусії про доцільність мирних переговорів тривають навіть у зруйнованих війною містах, таких як Харків. Мешканці, які пережили безліч обстрілів, погоджуються, що поступки Росії лише заохотять її до нової агресії.
"Що робили росіяни в Чечні?", - запитує харків'янин Олексій Таран. "Спочатку вони програли, а потім порушили всі угоди та зрівняли Грозний із землею".
Його син Денис додає: "Україні потрібна ядерна зброя. Я серйозно".
Для багатьох українців мир за рахунок територій не є варіантом. Вони переконані, що боротьба за свою землю і свободу є єдиним шляхом. "Я не можу віддати навіть шматок цієї землі, тому що на ній поховані мої діди та мої батьки", - підсумовує Сергій.
Війна в Україні - новини
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Також повідомлялося, що війська РФ змінили тактику біля Торецька та Часового Яру, почавши застосовувати броньовані машини та танки.