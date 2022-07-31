У місті триває повітряна тривога.

Наразі потужні вибухи лунають у Миколаєві. У місті триває повітряна тривога.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Містян закликали не нехтувати особистою безпекою і прямувати в укриття.

За попередньою інформацією, один з районів міста обстрілюють касетними боєприпасами.

Крім цього є інформація про те, що в Мелітопольському районі також були вибухи. Але детальної інформації з цього приводу поки немає.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі російські окупанти обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Внаслідок обстрілу у двох районах пошкоджено будинки: в них вибиті вікна, двері, зруйновані балкони. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро - зазнали поранень.

А 29 липня росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту в Миколаєві. Одразу повідомлялося про п'ятьох загиблих місцевих жителів. Пізніше у лікарні померли двоє чоловіків у віці 45 і 43 років, які зазнали поранень при ударі.

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