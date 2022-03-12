Зараз вирішується питання підключення Чорнобильської АЕС до енергомережі.

Будь-які надзвичайні ситуації на окупованих росіянами Чорнобильській чи Запорізькій атомних електростанціях можуть призвести до катастрофи світового масштабу.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"Будь-яка небезпечна ситуація, будь-яка нестандартна ситуація, яка може призвести до якогось вибуху або будь-якого загоряння на Чорнобильській станції або на Запорізькій станції, - це не просто надзвичайна ситуація, це величезна катастрофа не тільки для України, а й для всієї Європи - і для Білорусі, і для Росії, і для європейських країн. Це може стати величезною катастрофою світового масштабу", - сказав він.

За його словами, зараз вирішується питання підключення Чорнобильської АЕС до енергомережі.

"На сьогоднішній день тривають певні заходи, щоб забезпечити підключення даного об'єкту для забезпечення його безпеки. Станом на сьогоднішній вечір палива достатньо, щоб дизель-генератори продовжували працювати до підключення даного об'єкту до енергомережі України", - сказав Стрілець.

Нагадаємо, раніше на Запорізьку АЕС прибуло 11 співробітників російської державної ядерної корпорації "Росатом". Представник окупантів, який назвав себе керівником "військово-цивільної адміністрації", заявив, що це нібито територія Росії і буде такою "назавжди", а Запорізька АЕС вже належить до системи управління корпорації "Росатом".

Захоплення ЗАЕС російськими окупантами: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські військові захопили Запорізьку АЕС.

10 березня в "Енергоатомі" повідомили, що на всіх шести енергоблоках ЗАЕС працює український персонал, проте всі технічні питання керівництво станції змушене погоджувати з окупантами. Співробітники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів.

У мережі працюють два енергоблоки Запорізької АЕС. 7 березня був виведений в аварійний ремонт енергоблок N6, оскільки був пошкоджений при обстрілі окупантами.

10 березня російські загарбники замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із захопленою атомною електростанцією.

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