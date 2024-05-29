Представлено дев’ять виробів від 7 українських виробників, включаючи автомобільну техніку і наземні роботизовані платформи.

Міноборони показало нові українські розробки роботизованих системи медичної евакуації бійців з поля бою. Як повідомили у оборонному відомстві, у демонстраційних випробуваннях наразі взяли участь дев’ять виробів від сімох українських виробників, включаючи автомобільну техніку і наземні роботизовані платформи.

Метою заходу було привернення уваги до теми медичної евакуації в зоні бойових дій та заохочення країн-партнерів до прямих контрактів з українськими виробниками. У зв’язку з цим, на випробуваннях були присутні представники посольств різних країн.

Зазначається, що наразі Міноборони та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості зосереджені на розвитку систем, які можуть замінити людину на фронті. Кошти країн-партнерів для закупівлі роботизованих систем залучаються через проєкт ZBROYARI: Manufacturing Freedom, мета якого — зібрати $10 млрд на виробництво української зброї у 2024 році.

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Наголошується, що кожна година зволікання в медичній евакуації може коштувати життя поранених захисників. Крім того, така техніка рятує життя як поранених, так і військових медиків. ЗСУ потрібні безпілотні наземні машини для швидкої евакуації та підтримка партнерів для їх впровадження. Як пояснила начальниця відділу політик медичного постачання Департаменту охорони здоров'я Міноборони Валентина Оболенцева, роботизовані системи наразі неможливо закуповувати за бюджетні кошти.

Використання роботизованих систем на війні

У березні віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні розпочинається масове виробництво роботизованих наземних платформ –"кіборгів", які замінять живу силу на полі бою. Очікується, що на фронті вони з’являться за кілька місяців.

Федоров повідомив, що Brave1 випробував на полігоні 50+ комплексів. Випробування проходили платформи-камікадзе, турелі, платформи, які знищують позиції й техніку росіян, мінують, розміновують, евакуюють поранених та підвозять боєприпаси на позиції.

Урядовець додав, що роботи успішно показали себе на полігоні. Сотні різних платформ закуплять через UNITED24.

Видання Forbes раніше повідомляло, що підрахунок оприлюднених ударів дронів-камікадзе свідчить, що Україна лідирує в кількості підтверджених ударів FPV. Так, із серпня українські війська направили на окупантів 8 тис. 273 FPV, водночас росіяни у відповідь направили їх близько 6 тис.

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