Зафіксовано 137 "прильотів".

За день росіяни 10 разів обстрілювали прикордонні громади Сумської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні за день росіяни 10 разів обстрілювали наші прикордонні громади: Білопільську, Новослобідську, Есманську, Путивльську, Шалигінську, Великописарівську. Зафіксовано 137 прильотів. Били з мінометів та артилерії. На щастя, без людських втрат. Але є руйнування та втрата врожаю", - зазначив він.

За словами Живицького, внаслідок артилерійського обстрілу у Новослобідській громаді повністю згоріло поле пшениці, що належить приватному підприємству.

Крім того, як додав очільник ОВА, через артобстріл в м. Білопілля пошкоджені два житлові будинки.

Нагадаємо, минулої доби росіяни випустили близько 200 мін та снарядів по території Сумщини.

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