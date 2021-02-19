Канцлер Німеччини Ангела Меркель констатує відсутність прогресу у втіленні Мінських угод.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час виступу на спеціальній сесії Мюнхенської конференції з безпеки, яка проходить в онлайн-режимі за участі президента Франції Еммануеля Макрона і президента США Джо Байдена.
Голова німецького уряду заявила, що трансатлантичне партнерство має важливі завдання, і тому необхідна спільна стратегія для вирішення цих завдань.
"Одне з таких завдань - це наші відносини з Росією. Коли йдеться про суверенітет і територіальну цілісність України, ми насправді не досягли жодного прогресу в останні роки. Мінський процес є дипломатичним інструментом, який можна використовувати, але він не був успішним. Росія неодноразово спричинювала гібридний конфлікт", - наголосила Меркель.
"Нам потрібен суворий порядок денний, спільний порядок денний щодо Росії. З одного боку, ми маємо запропонувати співпрацю, але з іншого - ми маємо бути чіткими щодо розбіжностей, які ми маємо. Я можу тільки погодитися з президентом США про питання сильного Європейського Союзу", - наголосила Меркель.
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Мінські угоди: що відомо
- Після окупації Росією Криму і Донбасу ЄС запровадив проти РФ низку політичних на економічних санкцій.
- 12 лютого 2015 року у Мінську відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участі на той час президентів України та Франції Петра Порошенка і Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.
- За підсумками переговорів було затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію Мінських домовленостей, досягнутих у вересні 2014 року. Цей комплекс заходів підписали учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.
- Серед іншого, домовленості, досягнуті «нормандською четвіркою», передбачають припинення вогню на сході України та відведення всього важкого озброєння з української території. Передбачено обмін і звільнення всіх заручників і проведення місцевих виборів на Донбасі.
- У березні 2015 року ЄС прив’язав чинність санкцій проти РФ до виконання російською владою Мінських угод.
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