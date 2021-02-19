Канцлер Німеччини заявляє, що в рамках трансатлантичного партнерства необхідно мати спільний жорсткий порядок денний щодо РФ.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель констатує відсутність прогресу у втіленні Мінських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час виступу на спеціальній сесії Мюнхенської конференції з безпеки, яка проходить в онлайн-режимі за участі президента Франції Еммануеля Макрона і президента США Джо Байдена.

Голова німецького уряду заявила, що трансатлантичне партнерство має важливі завдання, і тому необхідна спільна стратегія для вирішення цих завдань.

"Одне з таких завдань - це наші відносини з Росією. Коли йдеться про суверенітет і територіальну цілісність України, ми насправді не досягли жодного прогресу в останні роки. Мінський процес є дипломатичним інструментом, який можна використовувати, але він не був успішним. Росія неодноразово спричинювала гібридний конфлікт", - наголосила Меркель.

"Нам потрібен суворий порядок денний, спільний порядок денний щодо Росії. З одного боку, ми маємо запропонувати співпрацю, але з іншого - ми маємо бути чіткими щодо розбіжностей, які ми маємо. Я можу тільки погодитися з президентом США про питання сильного Європейського Союзу", - наголосила Меркель.

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Мінські угоди: що відомо

Після окупації Росією Криму і Донбасу ЄС запровадив проти РФ низку політичних на економічних санкцій.

12 лютого 2015 року у Мінську відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участі на той час президентів України та Франції Петра Порошенка і Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів було затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію Мінських домовленостей, досягнутих у вересні 2014 року. Цей комплекс заходів підписали учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.

Серед іншого, домовленості, досягнуті «нормандською четвіркою», передбачають припинення вогню на сході України та відведення всього важкого озброєння з української території. Передбачено обмін і звільнення всіх заручників і проведення місцевих виборів на Донбасі.

У березні 2015 року ЄС прив’язав чинність санкцій проти РФ до виконання російською владою Мінських угод.

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Автор: Віталій Саєнко