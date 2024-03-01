Видання опублікувало проєкт мирного договору, складений російськими та українськими делегаціями у квітні 2022 року. Кремль вимагав обмежити чисельність ЗСУ, залишити Крим під владою Росії та заборонити україні вступати в НАТО.

Президент Росії Владімір Путін публічно натякнув, що буде відкритий до переговорів про припинення війни в Україні на умовах Москви. При цьому можливі контури угоди, якої хоче РФ, можна побачити в проекті мирного договору, розробленому російськими та українськими учасниками переговорів у квітні 2022 року, пише видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що згідно з документом, датованим 15 квітня 2022 року, учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках", позбавивши її можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу і залишивши Крим під фактичним контролем Росії.

Згідно з проектом договору:

Україні мало бути дозволено прагнути до членства в ЄС, але не дозволено приєднуватися до військових альянсів, таких як Організація Північноатлантичного договору.

Проект договору передбачав заборону іноземної зброї, "в тому числі ракетної зброї будь-якого типу, збройних сил і формувань".

Збройні сили України мали бути скорочені до певного розміру, при цьому Росія прагнула обмежити все - від кількості військ і танків до максимальної дальності стрільби українських ракет. Москва хотіла, щоб чисельність збройних сил України була обмежена 85 000 військовослужбовців, 342 танками і 519 артилерійськими знаряддями. Згідно з документом, українська сторона на переговорах вимагала 250 000 військовослужбовців, 800 танків і 1 900 артилерійських установок. Росія хотіла, щоб дальність польоту українських ракет була обмежена 40 кілометрами.

Кримський півострів залишився б під окупацією Росії і не вважався б нейтральним.

Москва також наполягала на тому, щоб російська мова функціонувала нарівні з українською в органах влади та судах - пункт, на який Київ, згідно з проектом документа, не погодився.

Майбутнє східних регіонів України, окупованих Росією у 2014 році, не було включено до проекту, це питання мало обговорюватися під час особистих переговорів Путіна та Зеленського.

Договір мав бути гарантований іноземними державами, серед яких у документі перераховані США, Велика Британія, Китай, Франція та Росія. На ці країни було покладено обов'язок захищати нейтралітет України в разі порушення договору. Але поки договір буде чинним, країни-гаранти мали "припинити міжнародні договори та угоди, несумісні з постійним нейтралітетом України", включно з будь-якими обіцянками двосторонньої військової допомоги. При цьому міжнародні гарантії безпеки не мали поширюватися на Крим і Севастополь.

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"Інші питання залишалися невирішеними, зокрема, що станеться, якщо Україна зазнає нападу. Росія хотіла, щоб усі держави-гаранти домовилися про відповідь, а це означало, що уніфікована відповідь була б малоймовірною, якби Росія сама була агресором. У разі нападу на Україну українські учасники переговорів хотіли, щоб її повітряний простір був закритий, що вимагало б від держав-гарантів забезпечення безпольотної зони і надання зброї з боку гарантів, що не було схвалено Росією", - пише WSJ.

Росія хотіла додати Білорусь як гаранта; Україна хотіла додати Туреччину. Українські учасники переговорів виділили курсивом текст, який свідчить про те, що вони відмовилися обговорювати російський пункт, який вимагає від Києва зняти претензії на те, щоб він підпав під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, який переслідує воєнні злочини, як зазначено в документі. Вони також не ратифікували пункт про скасування всіх взаємних санкцій.

"Документ демонструє, на які глибокі поступки готові були піти учасники переговорів з української сторони, коли Київ опинився у скрутному становищі в перші тижні війни. Він також слугує нагадуванням про компроміси, на які Росія може спробувати змусити Україну піти, якщо західна військова підтримка вичерпається, а Росія отримає значні територіальні здобутки", - підсумовує видання.

Можливість мирних переговорів з РФ

В Офісі президента аявили, що компроміс у відносинах з РФ неможливий без перемоги на полі бою, бо такий менталітет більшості росіян.

Водночас колишній Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс зазначав, що Росія і Україна виснажені триваючою війною, яка може створити потенційне вікно для переговорів наприкінці цього року, ймовірно, після виборів в США.

Як писали ЗМІ, Путін може погодитися на мирну угоду, яка дасть йому територію, яку він зараз окупує, і змусить Україну залишатися нейтральною, зупиняючи її інтеграцію з Європою.

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