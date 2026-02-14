Зеленський розповів, як Росія і США обговорюють питання українських територій

Він вважає, що таким обговоренням не місце під час війни. А якщо вони ведуться, то Україна повинна про них знати.

Під час американо-російських контактів росіяни порушували питання, пов'язані з окупованими українськими землями. Президент України Володимир Зеленський каже, що подібні обговорення не можуть відбуватися під час війни. Але навіть якщо вони ведуться, то Україна повинна про них знати. У відповідь на запитання журналіста Саймона Шустера Зеленський в інтерв'ю The Atlantic пояснив свою стурбованість тим, що США і Росія порушували питання, що стосуються суверенної території України.

За словами Зеленського, Україна володіє інформацією про те, що американці вибудовують двосторонні відносини з росіянами.

"Ми розуміємо сигнал, який американці дали росіянам: давайте почнемо з припинення війни. Ми підтримуємо цю позицію. Це справедливо. Проте, на нашу думку, вони не можуть розвивати з ними проекти під час цієї війни. У нас є інформація, що вони обговорюють між собою двосторонні документи. Я сказав, що ці документи не повинні включати питання, пов'язані з Україною".

При цьому, за словами Зеленського, мова не йде про економіку.

"Наприклад, росіяни звернулися до американців з приводу тієї чи іншої частини окупованої території. І якщо вони будують відносини на нашій території, ми безумовно маємо право про це знати", - уточнив він.

За словами Зеленського, російська сторона поза контекстом переговорів піднімала і це, і інші, ще більш небезпечні для України питання: "Давайте уявимо, що Росія хоче, щоб США визнали якусь територію, яка знаходиться під контролем Росії. Я не кажу, що американці підуть на це. Я просто кажу, що вони цього хочуть і наполягають на цьому. Я проти таких речей. Я вважаю їх небезпечними".

Він уточнив, що такі обговорення небезпечні і для американської демократії. Оскільки, на його думку, росіяни можуть спровокувати США на визнання тієї чи іншої території, хоча це просто неможливо. "Якщо велика країна визнає тимчасово окуповану територію, то, я думаю, можуть з'явитися й інші території, які інші можуть спробувати захопити силою", - додав Зеленський.

Чи можлива зустріч з Путіним?

Нагадаємо, що також в інтерв'ю президент України розповів, як він уявляє зустріч з Путіним і що саме він хоче йому сказати. Він сказав, що головним під час цієї зустрічі було б не демонструвати емоції, а спробувати обговорити шляхи закінчення війни. Зеленський сказав, що основним стало б питання територій, які путінська Росія намагається окупувати.

Він уточнив, що дав американській стороні згоду на проведення такої зустрічі в будь-якому місці, крім РФ і Білорусі.

