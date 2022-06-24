Найчастіше окупаційні війська використовують касетні боєприпаси

В Україні з початку війни російські війська активно використовують майже всі види забороненої зброї. Найчастіше окупанти вдаються до касетних боєприпасів, які заборонені в усьому світі через те, що їхніми жертвами стає велика кількість мирного населення.

Про це розповіли в ефірі проекту FreeДом.

"Касетний снаряд летить, долітає до цілі, він може підірватися на певній висоті і розлітається на компоненти, касети, які своєю чергою потім підриваються", - поділився військовий експерт Іван Ступак.

Зазначимо, що радіус ураження касетами може охоплювати площу розміром з футбольне поле або навіть кілька гектарів. Окупанти використовують їх, щоб обстрілювати житлові квартали.

Особливу небезпеку несе те, що ці компоненти можуть вибухати не відразу. Вони залишаються боєздатними протягом десятиліть. Російські військові використовували всі види касетних боєприпасів майже скрізь, де вели свої обстріли.

"В результаті чого багато цивільних осіб після виходу з бомбосховищ, після повернення до своїх будинків, дворів знаходять ці боєприпаси і стають жертвами їхнього розриву", - пояснив експерт Олександр Коваленко.

Крім цього, окупанти обстрілюють позиції українських військових забороненими запалювальними снарядами, зокрема, з важкої вогнеметної системи "Солнцепек".

"Коли вони розриваються, вони створюють в радіусі до 500 метрів умови, в яких неможливо вижити - висока температура і тиск. Ці боєприпаси з точки зору міжнародного права не повинні застосовуватися проти жодних цілей. Вони заборонені", - додав Коваленко.

Займання викликане запальними снарядами може переходити в хаотичний і стихійний характер. Використання такої зброї прирівнюється до військового злочину.

Ще один вид забороненого озброєння, про яке мало хто знає, окупаційні війська використовують на сході України. Йдеться про лазерну зброю.

"Є такий пристрій, який називається "привид". Це контрснайперський комплекс. Росіяни ставлять його на своїх позиціях. Він просто світить лазером скрізь, хаотично посилаючи промені в нашу сторону", - розповів Ступак.

Такий пристрій дозволяє виводити з бою українських снайперів. Коли стрілок дивиться в оптику промінь лазера випалює сітківку ока. Для протидії цій зброї необхідні спеціальні насадки. Вартість однієї такої - $10 тис.

Крім цього, Росія у всіх війнах використовує для обстрілів фугасні авіабомби, проте за всі роки її так і не притягнули до відповідальності за застосування зброї масового ураження.

"Україна зараз повинна максимально збирати докази застосування подібного роду озброєнь. У перспективі це будуть судові процеси щодо Російської Федерації. Саме ті військові злочини, які вона здійснювала за допомогою цього озброєння по суті повинні стати фундаментом в судових розглядах і міжнародному тиску на Росію", - підсумував експерт Коваленко.

Нагадаємо, що, за даними NYT, РФ застосувала проти України понад 200 видів забороненої зброї.

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