Для збільшення чисельності військовослужбовців контрактної служби вони анонсували призов понад 400 тис. осіб.

Росія здатна повністю забезпечити свої збройні сили особовим складом для ведення тривалої війни на виснаження проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов. Він вважає найбільш імовірним, що Кремль продовжить проведення прихованої мобілізації населення.

"При цьому для запобігання протестам, насамперед в густонаселених регіонах, режим Путіна уникає масової мобілізації з центральних регіонів, насамперед Москви та Санкт-Петербургу, та надає пріоритет призову до збройних сил осіб з найбільш депресивних районів. Для збільшення чисельності військовослужбовців контрактної служби ворогом анонсовано призов понад 400 тисяч осіб. У той же час сплановано призов на строкову службу 147 тисяч осіб", - сказав він.

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"Але, зважаючи на погіршення соціально-демографічної та економічної ситуації в Росії, проведення агітаційних кампаній на федеральних каналах, населення вже усвідомлює збільшення шансів повернутися додому в пакеті та не виявляє бажання укладати контракти з розрекламованою так званою другою армією світу", - додав Громов.

Він зазначив, що військкомати РФ визнають відставання у виконанні планів призову на контракт. За його словами, упродовж трьох місяців у Волгоградській області з 7 тис. 800 осіб, запланованих на рік, призвано лише 134, що становить 7% від квартальної потреби. У Саратовській області - з 7 тис. 600 призвано 270, це 14%.

"Кремль вишукує нові способи залучення населення до лав своїх ЗС для поповнення втрат. Так, визначено завдання щодо розроблення судовими виконавцями механізму добровільного залучення фінансових боржників до військової служби за контрактом, прискорення розгляду кримінальних проваджень за економічні злочини та спонукання підозрюваних добровільно укладати контракти для подальшого проходження військової служби. З цією ж метою запропоновано залучати іноземних громадян - таджиків, узбеків та представників інших національностей, які підлягають видворенню з РФ та ще чекають на депортацію, особливо тих, хто має родини в РФ", - розповів Громов.

Крім того, він зазначив, що в РФ та на тимчасово окупованих територіях України триває активне формування альтернативних ПВК. За оцінками, в короткостроковій перспективі такі компанії не матимуть такого масштабу та потенціалу, як ПВК "Вагнер".

"Але загалом не варто недооцінювати мобілізаційні можливості країни-агресора. Зважаючи на значний мобілізаційний ресурс, Росія здатна повністю забезпечити власні ЗС особовим складом для ведення тривалої війни на виснаження", - підкреслив військовий.

Мобілізація в РФ: що відомо

Як відомо, у вересні 2022 року російський президент Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. У листопаді він публічно оголосив про її завершення.

Попри ці заяви, у РФ продовжувалася прихована мобілізація. Вже у січні в Кремлі заявили, що часткова мобілізація діє, оскільки охоплює не тільки військову службу, а й заходи, необхідні для забезпечення завдань військового апарату.

Навесні російський правозахисник Павло Чиков сказав, що як мінімум в 35 регіонах почали активно розсилати повістки. Крім того, російські студенти почали отримувати повістки в особистих кабінетах університетських сайтів.

Днями Держдума РФ схвалила низку поправок, згідно з якими росіяни будуть отримувати повістки не лише у паперовому, але й в електронному вигляді. Тепер вони не зможуть виїхати з країни, поки не прийдуть до військкомата. Крім того, їм можуть заборонити реєструвати нерухомість та автомобіль.

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