За словами військових, на фронті зараз актуальніші не люди, а техніка.

До 23 серпня 2022 року в Україні запроваджено воєнний стан та триває загальна мобілізація до лав ЗСУ. Оскільки повномасштабна війна з Росією триває, на підставі правового режиму воєнного стану терміни мобілізації будуть продовжені.

Про це розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки Сергій Рахманін, пише Апостроф.

"Правові підстави для мобілізації – правовий режим воєнного стану. Тобто коли запроваджується правовий режим воєнного стану, держава має право проводити мобілізацію, в тому числі загальну. Відповідно указ про мобілізацію прив'язується до терміну дії воєнного стану. Оскільки війна завтра у нас точно не закінчиться, правовий режим воєнного стану буде продовжено, відповідно буде видано новий указ, який дозволяє проводити мобілізацію", - пояснив він.

Рахманін уточнив, що указ про мобілізацію не означає, що вона має проводитись щодня.

"Це означає, що держава у разі потреби на період дії правового режиму військового стану може мобілізувати певну кількість осіб. Коли, кого і скільки, це вже визначають збройні сили. Указ просто надає правові підстави", - додав він.

Проте, за словами військових, на фронті актуальніші не люди, а техніка.

"Що нам зараз потрібно для продовження операції - це важке озброєння", - наголосив командувач Оперативного командування Південь, генерал-майор Андрій Ковальчук.

Проте наразі немає жодних підстав зупиняти мобілізацію в Україні після 23 серпня.

"Не думаю, що мобілізацію буде зупинено", - пояснив член парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко. - "Ми щодня втрачаємо пораненими та вбитими наших бійців, вибувають окремі військово-облікові спеціальності. Зараз не можна припиняти мобілізацію – це однозначно. Ми щодня зазнаємо втрат і потрібно заповнювати особовий склад Збройних Сил України".

Втім, за словами Костенка, новий етап мобілізації може бути більш прицільним.

"Не думаю, що мобілізація буде повномасштабною. Але все одно добиратимуть людей на ті спеціальності, які вибувають", - резюмує він.

А от військовий експерт Михайло Жирохов навпаки вважає, що мобілізація може бути навіть масштабнішою, адже втрати українців на фронті серйозні.

"23 серпня закінчується і дія військового стану, а мобілізація це один з елементів військового стану. Беручи до уваги ситуацію на фронті, мобілізацію, звичайно, буде продовжено і вона буде більш масштабною, оскільки оперативний резерв, який у більшості зараз і мобілізований, на жаль, закінчується. Втрати особового складу, не тільки безповоротні, а й санітарні, поранені - досить великі за ці місяці. І ті люди, які були мобілізовані, ймовірно, не покривають потреб фронту", – зазначив Жирохов.

Раніше аналітики підрахували, скільки техніки втратили Росія і Україна на полі бою. Так, за їх даними, Росія з початку вторгнення в Україну втратила щонайменше 5020 одиниць військової техніки. Втрати України вони оцінюють у 1388 одиниць техніки.

Що стосується втрат особового складу, то за даними Генштабу ЗСУ, українці знищили понад 42 тисячі росіян. А от про втрати ЗСУ відомо мало: за останніми словами президента Володимира Зеленського станом на кінець липня 2022, Україна щодня втрачає 30 осіб загиблими і близько 250 пораненими, при тому, що на піку бойових дій в травні і червні втрати були від 100 до 200 військовослужбовців в день.

Міністр оборони Олексій Резніков раніше розповів про реальні втрати ЗСУ на війні. За його словами, вони істотно відрізняються від величезних втрат ворога.

"У мене є дані, але я не можу їх оприлюднити, щоб не дарувати ворогові деталі. Можу сказати, що вони істотно відрізняються від величезних втрат ворога. Самий пік наших втрат був у травні. Коли Михайло Подоляк і президент говорили в червні - малися на увазі саме вони. Тоді перевага ворога була найбільшою, особливо на Донбаському напрямку - вони використовували до тисячі артилерійських снарядів на годину. Це був шалений тиск, а у нас не було можливості їм відповідати: у нас не було стільки патронів. У травні дійсно до ста хлопців і дівчат, на жаль, гинуло, і до 300-400 було поранених", - заявив він.

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