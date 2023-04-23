Спроби обмежити військовозобов’язаним право вступати до університетів супроводжуватиме вал критики суспільства та представників європейської спільноти.

Чутки про нібито заборону військовозобов'язаним українцям вступати до вишів є маніпуляцією, заявили експерти центру при МКІП "SPRAVDI".

Зазначається, що напередодні російські ЗМІ поширили новину про те, що незабаром в Україні нібито збираються заборонити військовозобов’язаним вступати до університетів "заради виконання мобілізаційного плану".

Приводом для подібних маніпуляцій стала стаття Наталії Богути у виданні Фокус під назвою "Студенте, вам повістка. Чи можуть в Україні мобілізувати учнів університетів і коледжів". Авторка пише, що у суспільстві продовжуються дискусії про те, чи варто заборонити чоловікам вступати до навчальних закладів, адже минулого року багато військовозобов’язаних вступали, щоб отримати право на відстрочку.

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Однак, зазначили фахівці, у публікації не йдеться про те, що влада України всерйоз розглядає подібне питання. "У статті є коментарі юристів, які однозначно стверджують: такий сценарій - малоймовірний. Адже це - обмеження права на освіту, яке гарантується Конституцією України"

Юристи також наголошують, що спроби обмежити військовозобов’язаним право вступати до університетів ймовірно супроводжуватиме вал критики суспільства та представників європейської спільноти.

Мобілізація 2023 - головне

Загальну мобілізацію оголосили у перші дні російського повномасштабного вторгнення. Вона триватиме доти, доки РФ не виведе свої війська з України. На тлі підготовки ЗСУ до весняного контрнаступу почастішали чутки про нібито початок нової хвилі мобілізації. Але в Генштабі неодноразово відповідали, що поки не відчувають брак військових.

Правила військового обліку 2023 - що варто знати

Кабмін ухвалив новий порядок організації та ведення військового обліку в Україні, ним передбачено низку нововведень. Про це свідчить ухвалена ще 30 грудня 2022 року постанова під № 1487. Документ було оприлюднено 3 січня 2023-го.

Чоловікам віком від 18 до 60 років на час дії воєнного стану потрібно постійно мати з собою документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи та надавати їх для перевірки уповноваженим особам.

Отримання повістки ще не означає призову на службу. Українців викликають для уточнення військово-облікових даних. У разі якщо чоловік пройде медичну комісію та за всіма критеріями буде визнаний придатним, йому може бути вручена повістка на відправлення до військ.

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