Морпіхи дочекалися, доки російські окупанти зберуться в будівлі – і "насипали" туди.

Воїни 503-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ влаштували успішну засідку на окупантів, знищивши зо два десятки російських солдат.

Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ України.

На кадрах показано нарізку з довгого відеозапису, як у напівзруйновану будівлю сходяться російські загарбники. Дочекавшись слушної нагоди, було завдано вогневого удару по живій силі противника. Утім, видно, що одному окупанту таки вдалося вціліти.

Морпіхи дочекалися, доки російські окупанти зберуться в будівлі – і "насипали" туди" – мовиться у підписі до відео.

Нагадаємо, кількома днями раніше морські піхотинці влаштували засідку на Донецькому напрямку та ліквідували 15 окупантів, ще трьох взяли в полон.

Загалом від початку повномасштабної війни в Україну було ліквідовано 41 650 окупантів. Дорогої броньованої техніки окупантів - мінус 9 одиниць за добу.

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