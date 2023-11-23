Незвичну посилку мали отримати працівники "Центру міжнародної торгівлі".

Кур'єр приніс муляж вибухового пристрою до однієї з висоток Москва-Сіті. Незвичну посилку мав отримати "Центр міжнародної торгівлі".

Як повідомляє проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на інформоване джерело, макет вибухового пристрою знайшли у кур'єра. 44-річного Івана Кузнєцова зупинили біля 4 під'їзду "Центру міжнародної торгівлі" - у руках чоловіка була посилка, яку треба було терміново передати працівникам ЦМТ.

На вході його зупинили та перевірили вміст. Як тільки всередині пакета побачили консервну банку з примотаним до неї телефоном, територію відразу оточили і викликали вибухотехніків.

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"Спецслужби жодних слідів вибухових речовин не виявили. Наразі з'ясовується, що за жартівник вирішив передати муляж бомби до Москви-Сіті, кур'єра Кузнєцова затримано", - пише проект.

Вибухи у Москві

З початку повномасштабної війни дрони вибухали над куполом Сенатського палацу, а також в вежі Московського міжнародного ділового центру "Москва-Сіті". Відомо, що в цій будівлі знаходяться кілька російських міністерств.

Зовсім нещодавно у Московській області збили безпілотний літальний апарат, його уламки впали на трасу.

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