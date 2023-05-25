Він не став уточнювати, чому так вважає.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко спрогнозував, що мирне життя в Україні незабаром наступить.

Про це він сказав в інтерв’ю "РБК-Україна", коментуючи ситуацію зі зброєю, яку громадяни отримали в перші дні повномасштабного вторгнення для відбиття російського наступу. За його словами, зброя, яка була видана Міністерством внутрішніх справ, зареєстрована.

"І всі люди, яким була надана зброя, знайшли час, прийшли до поліції і цю зброю зареєстрували. Тому у нас зараз немає жодного випадку щодо застосування цієї зброї неправомірно. З іншого боку ми маємо говорити, що мирне життя незабаром наступить…", - сказав міністр.

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На уточнююче питання журналістки, чи Клименко щось знає, той посміхнувся і відповів наступне: "Може щось і знаю".

Завершення війни: що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський планує, що саміт формули миру може пройти вже 2 липня - через 500 днів з початку повномасштабної війни з Росією. За його словами, Україна розробила формулу миру таким чином, що кожен її пункт був підтриманий резолюціями Організації Об’єднаних Націй. Сама формула миру Зеленського складається з 10 пунктів.

У квітні президент заявив, що єдиним шляхом припинення російського терору є військова перемога України. "Жодного іншого шляху немає і не буде", - казав Зеленський.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний казав, що для нього перемогою буде не лише звільнення країни від окупантів, а й створення війська, яке не дозволить війні повторитися.

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