За словами головнокомандувача, в Україні має бути відбудована така військова інституція, яка ніколи не дасть можливості росіянам повторити все.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що перемога у війні з Росією для нього, окрім звільнення від загарбників українських територій, означає ще й створення надсучасного та потужного українського війська, яке на дасть Росії можливості знову повторити таку агресію.

Про це Залужний розповів в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Комарову в рамках проекту "Рік. За кадром. Генерал".

"Наша перемога - це однозначно звільнення усієї окупованої території України. Вся територія має бути звільнена, але цього ще мало. Українська держава має зробити усе, щоб те що відбулося і розпочалося 24 лютого 2022 року ніколи в житті не повторилося", - сказав він.

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За словами головнокомандувача, в Україні має бути відбудована така військова інституція, яка ніколи не дасть можливості росіянам повторити все.

"Тобто перемога для нас - це звільнені території та потужні, надсучасні мабуть й великі Збройні сили України, боєздатні, які не дадуть можливості РФ повторити те, що відбулося і відбувається зараз. Оце і є тоді перемога", - вважає Залужний.

Він також додав, що світова історія знає держави, які показують своєю поведінкою, що їх краще не чіпати, та як приклад такої країни навів Ізраїль.

Генерал також додав, що він вже має бачення ідеальної української армії.

За його словами, відповідні зміни для створення такого війська вже наразі почали розглядати.

Інтерв’ю Залужного - інші заяви

Раніше у цьому ж інтерв’ю Залужний наголосив, що українські військові з 2014 року морально та фізично готувалися вбивати ворога. За його словами, 8-річна війна, яка передувала повномасштабному вторгнення, загартувала українців та покращила українську армію. Відтак, Україна на початку вторгнення змогла дати ворога відсіч, якої росіяни не очікували.

Залужний також розповів, як він сприймає втрати українською армією особового складу та що змусило його плакати з початку повномасштабного вторгнення.