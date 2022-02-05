Наразі йде ознайомлення з тактико-технічними характеристиками та відпрацювання тактики дій у бойових умовах.

У Чернігівській області почалися інтенсивні навчання з ручними протитанковими ракетними комплексами NLAW.

Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України з посиланням на Службу зв’язків з громадськістю Навчального центру "Десна" ім. князя Ярослава Мудрого у соціальній мережі Facebook.

"Військовослужбовці 169-го Навчального центру "Десна" розпочали інтенсивну підготовку по застосуванню ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, наразі йде ознайомлення з тактико-технічними характеристиками та відпрацювання тактики дій у бойових умовах.

Читайте такожУкраїна отримає ще більше зброї від міжнародних партнерів - КулебаЯк відомо, в Україну протитанкові комплекси NLAW у січні почала постачати Велика Британія. Ці гранатомети вважають найкращими для ведення бою в умовах міста, й у Росії немає їх аналогів.

Раніше в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся завершальний етап підготовки першої групи майбутніх інструкторів з застосування протитанкових ракетних комплексів NLAW.

Вас також можуть зацікавити новини: