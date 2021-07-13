Бойовики поцілили по житлових будинках села Тарамчук на Донеччині з важких мінометів 120 та 82 калібрів.

12 липня російські окупанти вчинили на Донбасі зухвалі обстріли по цивільних та обстріляли з важких мінометів житлові будинки.

Як повідомляє ТСН, вранці бойовики з важких мінометів 120 та 82 калібрів поцілили по житлових будинках села Тарамчук, що у Мар'їнському районі Донецької області. Російські окупанти застосували також протитанкові гармати "Рапіра".

"Вогонь вівся безпосередньо по населеному пункту, все зафіксовано працівниками СЦКК і наразі підрозділ ДСНС починає ремонтувати пошкоджену інфраструктуру" - повідомив прес-офіцер ЗСУ Євген Алхімов.

Внаслідок влучань снарядів та мін пошкоджені три будинки і трансформатор. Дивом ніхто із цивільних не постраждав. Про обстріли повідомили у 28 бригаді. Це селище вперше за п'ять років обстріляли з важких калібрів. Зараз Тарамчук повністю знеструмлений, вщент пошкодженні покрівлі, стіні та вибиті шибки у будинках. Внаслідок обстрілів уся територія довкола у суцільних вирвах, на місці працюють спостерігачі моніторингової місії Спільного центру з контролю та координації (СЦКК).

Раніше Уніан вже повідомляв, що 11 липня бойовики РФ на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових немає.

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Автор: Поліна Кузенко