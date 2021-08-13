Стан здоров’я одного захисника – середньої тяжкості, іншого – задовільний.

Окупанти на Донбасі обстріляли з мінометів та артилерії позиції українських військових, в результаті двоє воїнів поранено.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

"Сьогодні, 13 серпня, збройні формування Російської Федерації… здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 та 82 мм. В результаті обстрілу отримали поранення два військовослужбовці Збройних сил України", – йдеться у повідомленні.

Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Зазначається, що стан здоров’я одного захисника – середньої тяжкості, іншого - задовільний.

Читайте також"Спину розвернуло до кістки": дружина загиблого на Донбасі дідуся розповіла про моторошний обстріл (відео)"У відповідь на обстріли українські військовослужбовці відкрили вогонь, припинивши дії ворога", – додали у штабі.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Тамара Отовська