З початку доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

На Донбасі з початку доби поранено трьох українських військовослужбовців.

Як йдеться у вечірньому зведенні, з початку доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, у напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, а в районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, неподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли українські позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Читайте такожМорські піхотинці провели навчання неподалік Криму з авіацією та бойовою стрільбою: видовищні кадриПоблизу населених пунктів Кряківка та Причепилівка ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм, а в бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Українські позиції біля Мар'їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я поранених – задовільний", - зазначили у штабі ООС.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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Автор: Антоніна Доломанжи