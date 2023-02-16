В місті йдуть важкі бої, ворожа артилерія працює по житлових кварталах.

У Бахмуті за останніми даними все ще залишаються 6 тисяч цивільних.

Про це пише віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram.

Вона наголосила, що лише за сьогодні у місті загинули 5 цивільних, 9 поранено.

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"В місті йдуть важкі бої. Ворожа артилерія працює по житлових кварталах. Щиро кажучи, мене дуже дивує, що там досі роблять 6 тисяч цивільних. Саме стільки людей залишаються в місті за останніми даними", - зазначила Верещук.

Вона у чергове закликала цивільних, які досі перебувають у Бахмуті, евакуюватись.

"Якщо ви є адекватними, законослухняними та патріотичними громадянами, ви маєте негайно евакуюватись. Бо, коли ви залишаєтесь у місті, то: по-перше, наражаєте на небезпеку себе та своїх близьких, особливо дітей, які змушені залишатись разом з вами; по-друге, створюєте додаткові проблеми та ризики всім тим людям, які намагаються вам там допомагати (військові, Нацполіція, волонтери)", - пояснила Верещук.

Крім того, за її словами, цивільні заважають нормально працювати в місті нашим силам оборони та безпеки.

"Позаяк вони змушені постійно зважати на вашу безпеку", - зазначила Верещук.

Ситуація у Бахмуті: деталі

15 лютого Президент України Володимир Зеленський на брифінгу заявив, що ситуація у Бахмуті найскладніша з усіх ситуацій, які є на території нашої держави. За його словами, в українському суспільстві не просто так виникло словосполучення "фортеця Бахмут".

Через обстріл російськими окупантами Бахмута на Донеччині загинули п'ятеро мирних людей, ще дев'ятеро отримали поранення.