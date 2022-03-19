Українські захисники знищили: 10 БМД, 2 МТ-ЛБ, 8 танків, 7 БМП-2, 1 БТР та 10 вантажних автомобілів.

Сьогодні на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники знищили понад 100 окупантів та відбили 10 атак ворога.

Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Сьогодні військовослужбовці Об'єднаних сил в черговий раз завдали втрат російським окупантам. Завдяки вмілим діям і майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що українські захисники знищили: 10 БМД, 2 МТ-ЛБ, 8 танків, 7 БМП-2, 1 БТР і 10 вантажних автомобілів.

"Втрати живої сили противника становлять понад 100 осіб", - уточнив Гайдай.

Війна проти України: