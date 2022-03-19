Втрати живої сили противника склали понад 100 осіб / фото facebook.com
Сьогодні на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники знищили понад 100 окупантів та відбили 10 атак ворога.
Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Сьогодні військовослужбовці Об'єднаних сил в черговий раз завдали втрат російським окупантам. Завдяки вмілим діям і майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що українські захисники знищили: 10 БМД, 2 МТ-ЛБ, 8 танків, 7 БМП-2, 1 БТР і 10 вантажних автомобілів.
"Втрати живої сили противника становлять понад 100 осіб", - уточнив Гайдай.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.