Сьогодні на території деокупованої частини Харківщини на мінах підірвались 8 людей.
Про це у Telegram повідомляє Головне управління Національної поліції в Харківській області.
"Протягом 22 вересня до чергової частини Чугуївського РУП надійшло декілька повідомлень про те, що 8 жителів Чугуївського району підірвались на мінах, які окупанти залишили після себе. Серед постраждалих – 67-річна жителька села Гракове та 52-річний житель селища Чкаловське, які отримали вибухові травми", - йдеться у повідомленні.
Також поліцейський офіцер громади виявив у полі двох підірваних на міні трактористів. Їх доставили до Чугуївської районної лікарні.
Поліція закликала місцевих жителів бути максимально обережним та не наближатися до підозрілих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно телефонувати за номером 101 або 102.
Деокупація Харківської області
Як повідомляв УНІАН, 6 вересня українські захисники почали контрнаступ у Харківській області. Їм блискуче вдалося звільнити окуповані території та примусити росіян бігти зі своїх позицій.
Відомо, що близько 150 тисяч жителів Харківськох області жили в окупації понад п’ять місяців.
14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківщина звільнена від російських загарбників.
Заступник начальника Головного управління ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник повідомляв, що першочерговою задачою є розмінування автомобільних шляхів та об’єктів інфраструктури.
За його словами, розмінування всієї деокупованої території області може тривати десятки років.