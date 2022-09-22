Серед постраждалих – жителі сіл Гракове та Чкаловське, а також двоє трактористів, які працювали в полі.

Сьогодні на території деокупованої частини Харківщини на мінах підірвались 8 людей.

Про це у Telegram повідомляє Головне управління Національної поліції в Харківській області.

"Протягом 22 вересня до чергової частини Чугуївського РУП надійшло декілька повідомлень про те, що 8 жителів Чугуївського району підірвались на мінах, які окупанти залишили після себе. Серед постраждалих – 67-річна жителька села Гракове та 52-річний житель селища Чкаловське, які отримали вибухові травми", - йдеться у повідомленні.

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Також поліцейський офіцер громади виявив у полі двох підірваних на міні трактористів. Їх доставили до Чугуївської районної лікарні.

Поліція закликала місцевих жителів бути максимально обережним та не наближатися до підозрілих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно телефонувати за номером 101 або 102.

Деокупація Харківської області

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня українські захисники почали контрнаступ у Харківській області. Їм блискуче вдалося звільнити окуповані території та примусити росіян бігти зі своїх позицій.

Відомо, що близько 150 тисяч жителів Харківськох області жили в окупації понад п’ять місяців.

14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківщина звільнена від російських загарбників.

Заступник начальника Головного управління ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник повідомляв, що першочерговою задачою є розмінування автомобільних шляхів та об’єктів інфраструктури.

За його словами, розмінування всієї деокупованої території області може тривати десятки років.

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