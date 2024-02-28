Вдень окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ.

Сьогодні російські окупанти обстріляли керованими авіабомбами селище Великий Бурлук Куп'янського району Харківщини. Про це повідомила поліція Харківської області.

В повідомленні сказано, що о 16:50 до поліції надійшла інформація про обстріл.

"Внаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік, його шестирічна онука отримала тяжкі поранення, від яких померла", - йдеться в повідомленні.

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На місце події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба в Telegram також повідомив, що мати цієї дитини у важкому стані.

Він також повідомив, що є влучання на території залізничного вокзалу.

"Також вдень окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ. Влучили поряд з кафе, поранення отримали пʼятеро людей. Ще двоє людей – загинули", - написав він.

Ситуація на Харківщині - деталі

26 лютого начальник прес-служби Оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" - офіцер Збройних сил України Ілля Євлаш зазначав, що російські окупанти підтягують до Куп'янська багато техніки та піхоти, ситуація досить складна. На Харківському напрямку для ворога основним населеним пунктом залишається Куп'янськ - туди він продовжує підтягувати всі свої сили, резерви. На цьому напрямку в нього досить багато різної техніки та особового складу. При цьому наголосив, що окупанти масово застосовують для обстрілу КАБи, свої Су -34, Су-35. За його словами, ситуація дуже складна, противник, не шкодуючи, застосовує свою техніку, піхоту.

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