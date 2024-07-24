Стан поранених – важкий.

У середу, 24 липня 2024 року, на Харківщині, в одному із підрозділів сталася стрілянина. Загинуло троє військових, повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

"Сьогодні, на Харківщині, в одному із підрозділів, військовослужбовцями, на підґрунті особистих взаємовідносин, було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранених військовослужбовців було оперативно доставлено до Військово-медичного клінічного центр. Їм надається вся невідкладна медична допомога. Стан поранених – важкий.

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"На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи. Керівництвом вживаються всі необхідні заходи, задля недопущення в подальшому подібних випадків", – додали в ОСУВ "Хортиця".

Інші інциденти з військовими

21 липня у готелі Тернополя вночі сталася стрілянина, внаслідок якої загинув 25-річний прикордонник. Майор однієї із військових частин здійснив кілька пострілів із закріпленої за ним зброї (пістолета) у прикордонника. Від отриманих кульових поранень останній загинув на місці. Попередньо – конфлікт виник через ревнощі.

На початку липня в ЗМІ повідомляли, що в Одесі 17-річна дівчина застрелила 23-річного десантника з автомата Калашнікова. Зазначалося, що трагедія сталася в орендованій квартирі, коли двоє молодиків випивали у компанії дівчат 17 та 20 років.

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