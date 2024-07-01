В Одесі дівчина застрелила військового з автомата його побратима, - ЗМІ

Фігурантці справи на момент вчинення злочину було 17 років.

В Одесі 17-річна дівчина застрелила 23-річного десантника з автомата Калашнікова.

Як повідомляє місцеве видання "Думская" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, трагедія сталася в орендованій квартирі, коли двоє молодиків випивали у компанії дівчат 17 та 20 років.

До рук до неповнолітньої фігурантки потрапила зброя 24-річного побратима вбитого. Наші джерела повідомляють, що постріл стався внаслідок недбалого чи необережного поводження зі зброєю.

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"Нещасний автомат Калашнікова друг загиблого так і не здав після відрядження, з якого повернувся кілька днів тому", - пише видання.

Поліція розпочала досудове розслідування за статтею про вбивство з необережності, яка передбачає до п'яти років за ґратами.

Інші інциденти зі стріляниною

Як повідомляв УНІАН, раніше у Вінниці чоловік стріляв у двох дівчат через конфлікт на ґрунті особистих відносин, після чого втік. Згодом тіло 23-річного фігуранта виявили оперативники карного розшуку на березі річки Південний Буг.

У ході сварки він відкрив вогонь з пістолета у помешканні, в результаті чого його 18-річна дружина загинула, а подруга у важкому стані госпіталізована. Після вбивства фігурант пішов у безлюдну прибережну зону обласного центру, де вистрелив собі в голову.

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