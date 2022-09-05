Українські військові знищили окупантів та польовий склад з боєприпасами поблизу Семенівки та Куп'янська на Харківщині.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
Як повідомляється, протягом доби авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об’єктів.
"У результаті ефективного вогневого ураження по районах скупчення противника поблизу населених пунктів Семенівка та Куп’янськ Харківської області, російські окупанти зазнали втрат. Знищено один із польових складів з боєприпасами, живу силу противника, а також військову техніку. Втрати уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Угруповання Повітряних сил Збройних Сил України продовжує відбивати ракетно-авіаційні удари та повітряні напади противника, ефективно здійснює прикриття критичних об'єктів України.
Нагадаємо, напередодні російські окупанти знову обстріляли Харків. Під удар потрапили два райони міста. Відомо, що в Харкові в результаті обстрілу госпіталізували двох осіб. У Новобаварському районі удар припав на приватний сектор - пошкоджені декілька приватних будинків та багатоповерхівка поруч із ними.