Протягом минулої доби авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів, спрямованих на ураження живої сили та техніки ворога.

Українські військові знищили окупантів та польовий склад з боєприпасами поблизу Семенівки та Куп'янська на Харківщині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як повідомляється, протягом доби авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об’єктів.

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"У результаті ефективного вогневого ураження по районах скупчення противника поблизу населених пунктів Семенівка та Куп’янськ Харківської області, російські окупанти зазнали втрат. Знищено один із польових складів з боєприпасами, живу силу противника, а також військову техніку. Втрати уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Угруповання Повітряних сил Збройних Сил України продовжує відбивати ракетно-авіаційні удари та повітряні напади противника, ефективно здійснює прикриття критичних об'єктів України.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти знову обстріляли Харків. Під удар потрапили два райони міста. Відомо, що в Харкові в результаті обстрілу госпіталізували двох осіб. У Новобаварському районі удар припав на приватний сектор - пошкоджені декілька приватних будинків та багатоповерхівка поруч із ними.

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