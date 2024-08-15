Попри це окупанти продовжують активно наступати на цьому напрямку.

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, ворог не полишає спроб прорвати лінію оборони України. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев.

"В північній частині Вовчанська противник може застосовувати подекуди навіть автомобільну техніку для проведення заходів логістики. Що стосується передових підрозділів чи підрозділу, який наразі заблокований на заводі – вони здійснюють заходи з логістики, використовуючи або живу силу, або подекуди БПЛА", – розповів Саранцев.

Він також заявив про значне зниження кількості російської авіації на Харківському напрямку. На думку речника, цьому може бути дві причини.

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"Якщо порівнювати з минулими періодами, коли застосовувалось по кілька десятків авіаударів, до 30-50 КАБів на добу, то зараз їхня кількість значно знизилася – противник використовує два-три, іноді чотири КАБи. Ми це пов'язуємо з тим, що ворог застосовує свої зусилля на інших напрямках, а також це може бути наслідком завдання вогневого ураження по деяких аеродромах вглибині РФ. У них зменшилася кількість літаків, боєприпасів та авіаційного пального", – зазначив речник.

Крім того, Саранцев повідомив, що РФ вимушена задіювати новий спосіб налагодження зв'язку через активне застосування систем РЕБ з обох сторін.

"У противника залишається єдиний спосіб, щоб налагоджувати зв'язок з підрозділами, які виконують бойові завдання. Вони намагаються протягувати провідний зв'язок. Просуваючись на різних напрямках, вони тягнуть із собою катушки з дротами. Це не є ефективно, при такій вогневій активності він дуже швидко знищується, пошкоджується", – розповів Саранцев.

Російсько-українська війна: останні новини

За даними Bild, російські війська на сході повільно наближаються до Покровська на Донеччині – до міста їм залишилося 13 кілометрів. Це важливий для ЗСУ логістичний пункт, звідки відкривається "дорога життя" до Часового Яру, а також забезпечуються інші передові частини.

Тим часом у ЗСУ повідомили, що російські окупанти активізувалися на лівобережжі Дніпра в Херсонській області, через що українські підрозділи були змушені переміститися на нові позиції.

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