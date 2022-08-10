Рашисти селяться і розміщують свою техніку біля стратегічної інфраструктури.

В Херсонській області окупанти розміщують свою техніку біля об'єктів стратегічної інфраструктури, щоб уникнути обстрілів з боку Збройних сил України.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань у Facebook.

"Рашисти селяться і розміщують свою техніку біля стратегічної інфраструктури. Як на Каховській ГЕС та Каховському магістральному каналі. Але наші ЗСУ працювали й будуть працювати ювелірно. Завдання наших військових - вигнати орків і не пошкодити важливих об'єктів і тим більше - зберегти життя людей", - зазначив він.

Ситуація на Херсонщині:

7 серпня 2022 року депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив про те, що російські окупанти на Херсонщині навмисно створюють свої бази на стратегічних об'єктах, де їх не обстрілюватимуть ЗСУ.

Вони окопуються в унікальних лісах Херсонської області, які були штучно насаджені для збереження екосистеми регіону. Окупанти облаштовують там свої бліндажі, риють окопи, оскільки розуміють, що ЗСУ не будуть знищувати важливі об'єкти.

Ще одним стратегічним об'єктом, який сподобався ворогові, є Каховська ГЕС. У разі її пошкодження велика кількість населених пунктів може затопити.

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