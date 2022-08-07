Російські військові створюють свої бази на стратегічних об'єктах, таких як унікальні ліси та Каховська ГЕС.

Російські окупанти на Херсонщині навмисно створюють свої бази на стратегічних об'єктах, де їх не будуть обстрілювати ЗСУ.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Зокрема, вони окопуються в унікальних лісах Херсонської області, які були штучно насаджені для збереження екосистеми регіону. Окупанти облаштовують там свої бліндажі, риють окопи, оскільки розуміють, що ЗСУ не будуть знищувати важливі об'єкти.

Ще одним стратегічних об'єктом, який сподобався ворогу, є Каховська ГЕС. У разі її пошкодження велику кількість населених пунктів може затопити.

За словами Хланя, на проїжджій частині Каховської ГЕС росіяни встановили блокпости та штучно зробили затор з цивільних авто, затримуючи навмисно авто, та перекидаючи в цей час військову техніку.

"Каховська ГЕС - це теж стратегічний об'єкт. Якщо окупанти завдадуть пошкоджень на ГЕС, це призведе до затоплення великої кількості населених пунктів. Вони разом з людьми просто підуть під воду. Такі стратегічні об'єкти мають бути під міжнародним захистом", - обурився він.

Як раніше повідомляв УНІАН, попри дії окупантів українські захисники здатні завдавати ювелірних ударів високоточною збрєю, що дозволяє знищувати цілі, не пошкодивши критичні об'єкти. Так, ЗСУ знищили новітню РЛС росіян біля Каховської ГЕС.

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