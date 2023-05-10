Зокрема, зловмисниками є командир одного з полків терористичної організації "ДНР" і двоє його підлеглих.

Служба безпеки України встановила особи трьох зрадників, причетних до масових знущань над мирними жителями тимчасово захоплених районів України.

Як повідомив прес-центр СБУ, зловмисниками є командир одного з полків терористичної організації "ДНР" і двоє його підлеглих. Зазначається, що ще до початку повномасштабного вторгнення вони добровільно вступили до лав російських загарбників.

В спецслужбі поінформували, що там фігуранти увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ, де після 24 лютого минулого року брали участь у бойових діях на південному фронті.

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"Під час захоплення частини Миколаївської області командира ворожого полку призначили "військовим комендантом" в одному із селищ Баштанського району. За його наказом росіяни викрадали місцевих жителів та застосовували до них численні тортури. Задокументовано, що зловмисники незаконно затримали чотирьох мешканців селища, серед яких були колишні військовослужбовці ЗСУ. Потім окупанти за вказівкою свого командира закрили потерпілих в холодному підсобному приміщенні та погребі без доступу до свіжого повітря. У застінках людей жорстоко били і тривалий час утримували в антисанітарних умовах, без води та їжі", - мовиться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що таким чином окупанти намагались схилити потерпілих до співпраці та отримати інформацію про місця базування Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом фігурантам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 111 ("державна зрада"); ч. 7 ст. 111-1 ("колабораційній діяльності"); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ("порушенні законів та звичаїв війни").

Російські катівні в Україні

Російські окупанти широко практикували створення катівень на захоплених територіях. Там вони мордували простих українців, патріотів і взагалі тих, кого хотіли. Широко відомий звірячий вчинок росіян щодо мешканців села Ягідне. Вони зігнали у підвал людей і тримали там у нелюдських умовах.

А 2 травня Генштаб розповів про катівню, яку росіяни облаштували у Чаплинці. "Там... утримують до десяти цивільних осіб, серед яких є неповнолітні. Людей російські окупанти тримають у нелюдське умовах, застосовують до них тортури", - розповіли тоді в Генштабі.

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