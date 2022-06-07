Їх тримають в підвальних приміщеннях на території Генічеська, Новоолексіївки, в будівлі Херсонській адміністрації.

На Херсонщині окупанти тримають у заручниках більше сотні активістів, журналістів та інших представників ЗМІ.

Про це повідомила постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми здебільшого намагаємося моніторити Херсонську область, оскільки вона знаходиться на адміністративній межі з Кримом, в силу того, що наш мандат розповсюджується все ж таки на Крим і Севастополь. Але Херсонщину ми моніторимо. За нашою інформацією, більше сотні осіб, перебувають (у заручниках - УНІАН) в підвальних приміщеннях на території Генічеська і Новоолексіївки, в різних санаторних закладах, в самій Херсонській адміністрації та в колонії. Це достатньо велика кількість людей", - зазначила Ташева.

Постійний представник президента в Криму зауважила, що окупанти не тільки тримають в підвалах заручників в Херсонській області, але й примусово вивозять їх на окуповані території.

"Дуже важливо сказати, що окупанти вивозять з території Херсонської області наших громадян, активістів, журналістів на територію Криму, зокрема, в Сімферополь та Севастополь. Потім вони застосовують до них катування та нелюдське поводження", - акцентувала Ташева.

Раніше мешканка Херсона розповіла, що зараз відбувається в окупованому місті.

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