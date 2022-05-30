У випадку відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони далекого сходу РФ.

В західному військовому окрузі Росії родинам офіцерів заборонили покидати територію країни.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначається, у випадку відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони далекого сходу РФ.

"Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Дружини вертолітників вирішили відпочити за кордоном поки їхні чоловіки завдають ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку", - зазначили в розвідці.

Нагадаємо, за даними розвідки Британії російська армія за понад три місяці повномасштабної війни в Україні зазнала величезних втрат серед офіцерів середньої та молодшої ланки. Втрата значної частини молодого покоління офіцерів може посилити проблеми з модернізацією підходу до командування та контролю, а також призведе до подальшого зниження бойового духу армії РФ.

Нещодавно СБУ оприлюднила ще одну розмову окупантів. Згідно з нею, контрактники Росії, яких відправили воювати проти України, хочуть якомога швидше втекти додому. Проте командування не в захваті від таких настроїв окупантів, тому військових намагаються залякати та змусити залишитися.

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