Російським куратором мережі був кадровий офіцер ФСБ РФ Віталій Король.

Співробітники СБУ викрили та припинили діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла на території Херсонської області. Організатором мережі був колишній співробітник регіонального управління СБ.

Як повідомляється на сайті СБУ, організатор мережі звільнився зі служби у 2014 році і під час виїзду до Росії був завербований співробітниками ФСБ РФ.

На виконання завдання російських замовників він створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, до якої залучив широке коло посадовців. Серед них:

співробітник СБУ в Херсонській області;

працівник місцевої прокуратури;

співробітник поліції;

посадовець Державної служби з надзвичайних ситуацій;

екс-посадовець ОДА

Співробітники встановили і московського куратора цієї мережі. Це кадровий офіцер ФСБ РФ Віталій Король, який спеціалізується на Україні. В 2015-2016 роках він перебував на окупованій частині Донецької області у складі оперативної групи ФСБ під позивним "Мангуст".

Правоохоронці задокументували численні факти збору та передачі інформації. Росіян цікавила інформація з обмеженим доступом, яка стосувалася діяльності та особового складу регіонального управління СБУ, дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування.

За передану інформацію резидент отримував від російської спецслужби щомісячну грошову винагороду.

У ході обшуків у затриманих вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, російську символіку, а також багато грошей в іноземній валюті (долари США, євро та російські рублі).

Наразі резидента ФСБ РФ та його агента, співробітника СБУ, затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Стосовно інших членів мережі тривають невідкладні слідчі дії.

Читайте такожСБУ знайшла ще один схрон зброї бойовиків, закладений для боїв у 2014-му (фото)

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров