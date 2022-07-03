Збільшилася кількість блокпостів, перевіряли всіх, від автомобілістів до простих перехожих - можливо, очікували приїзд когось "важливого".

На окуповану частину Херсонської області заходять нові колони російської техніки, стало більше окупантів і в самому Херсоні.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань на своїй сторінці в Facebook.

"Є інформація, що в окуповані населені пункти області входять нові колони російської техніки, стало більше окупаційних військових і в самому Херсоні. Збільшилася кількість блокпостів, перевіряли всіх, від автомобілістів до простих перехожих. Можливо, очікували приїзд когось "важливого", - припустив він.

Хлань підкреслив, що триває тиск на педагогів і медиків, яких залякують, щоб схилити до співпраці.

"Окупанти захопили гуртожитки ХДУ. Ймовірно, там житимуть військові зі своїми сім'ями. Це не вкладається в голові, що вони можуть заселитися в чужі будинки і жити, як ні в чому не бувало. З сім'ями, з дітьми, на чужому горі", - додав депутат.

Він розповів, що область все ще перебуває без зв'язку, що поглиблює кризу з гривнею - ні заплатити безготівково, ні зняти гроші неможливо.

Тому пенсіонери змушені йти за допомогою до окупантів, адже запаси закінчилися, а взяти кошти ніде.

"Вони бояться нашого контрнаступу і нової зброї, тому вирішили, як завжди, налякати кількістю. Але це не означає якість, а лише те, що їм не шкода своїх громадян. Адже Херсонська область - останнє що вони побачать у своєму житті. Ми вистоїмо, чекаємо звільнення, тактичні перемоги в області тривають. Попереду хороші новини", - підкреслив Хлань.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли склади з аміаком і селітрою на Херсонщині.

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