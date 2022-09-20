Під час патрулювання лісу вздож Варшавської траси в районі селища Ворзель були виявлені останки двох людей у цивільному одязі.

У понеділок, 19 вересня, на Київщині добровольці виявили тіла двох цивільних, які стали жертвами російської агресії.

Про це повідомила Бучанська міська рада.

"Добровольці Бучі знайшли тіла ще двох жертв російської агресії. Під час патрулювання лісу вздож Варшавської траси в районі селища Ворзель добровольцями Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 були виявлені останки двох людей у цивільному одязі", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що на місце було викликано наряд Національної поліції.

Нагадаємо, в Мощуні знайшли останки вбитої окупантами людини зі слідами страти. Так, на земельній ділянці неподалік лісу поліцейські знайшли присипаний землею череп.

На початок вересня вже 1360 тіл загиблих під час активний бойових дій на виявили на Київщині. Зазначимо, село Мощун на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало головним форпостом, який допоміг виграти битву за оборону Києва. Попри наступ ворогів, українські військові утримали цей населений пункт.

Вас також можуть зацікавити новини: