Російські війська штурмують в районах Сєвєродонецька та Тошківки.

У Лисичанську за добу загинули дві особи та ще троє зазнали поранень внаслідок обстрілів з боку росіян.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Двоє загиблих та троє поранених в Лисичанську, загалом четверо, росіяни штурмують в районах Сєвєродонецька та Тошківки, зруйнували дитсадок в Гірському",- розказав він.

За словами Гайдая, тіло ще одного загиблого чоловіка знайдено біля його будинку в Лисичанську, розташованого в районі Пролетарського мосту. Евакуація з міста призупинена. Також у Золотому поранено жінку.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку тривають бої, ворог просувається всередину міста. Окупанти розстрілюють машини волонтерів та лікарів. Вже відомо про зникнення трьох медиків, їхнє авто знайшли розірваним.

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