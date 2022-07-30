Росіяни використовували Луганську залізницю для постачання БК на фронт.

Луганські партизани спалили розподільчу коробку керування залізничною дорогою біля Сватового.

Як зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, підвезення залізницею боєприпасів для окупантів тепер ускладнено.

"Цієї ночі "добрі люди" знищили "шафку" керування залізничною дорогою біля окупованого Сватового. Невідомі патріоти спалили розподільчу коробку, яка керує світлофорами, переїздами, також від неї залежить і саме живлення залізниці. Раніше орки використовували Луганську залізницю для підвезення боєприпасів на фронт", - розповів він.

Гайдай зауважив, що окупантам "не щастить".

"Склади злітають у повітря, залізниця тепер у сплячому режимі… Дякуємо нашим за спротив", - додав він.

Як писав УНІАН, 12 липня в окупованому Росією Луганську противник втратив черговий склад з боєприпасами.

Наступного дня у Луганську знову було чути вибухи. В місті підірвали ще один склад з боєприпасами російської окупаційної армії.

Військовий експерт Олег Жданов прогнозує, що Луганщину звільнятимуть під час військової контрнаступальної операції на Сході Україні.

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