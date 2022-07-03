Українські військові відбили штурм окупантів у напрямку Пасіка-Долина, Вовчоярівка-Спірне та Миколаївка-Спірне.

У Луганській області російські загарбницькі війська штурмом взяли Золотарівку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

Так, на Харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування українських військ у напрямку державного кордону.

"На Слов’янському напрямку... українські підрозділи відбили штурм у напрямку Пасіка – Долина. На Краматорському напрямку противник форсував річку Сіверський Донець, намагається розвинути успіх та оволодіти Білогорівкою. Продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою сковування їх дій. Артилерійські обстріли зафіксовано поблизу Григорівки та Білогорівки", - йдеться у зведенні.

Крім того, на Лисичанському напрямку ворог продовжив обстріли зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Золотарівка і Верхньокам’янка.

"Вів штурмові дії у напрямку Золотарівки та взяв під контроль населений пункт", - зазначили у Генштабі.

Водночас, на Бахмутському напрямку українські воїни успішно відбили наступальні дії у напрямку Ниркове-Берестове.

Також окупанти безуспішно намагалися провести розвідку боєм у напрямку Василівка-Берестове, а також вели штурмові дії на напрямках Вовчоярівка-Спірне та Миколаївка-Спірне. В результаті вони зазнали значних втрат та відійшли.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, чи є ризик того, що вся Луганська область може бути окупована ворогом.

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