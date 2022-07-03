За словами президента, ситуація може змінюватися щоденно.

Президент Володимир Зеленський розповів, чи є ризик того, що вся Луганська область може бути окупована ворогом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час спільного прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом брифінгу сьогодні в Києві.

"Такі ризики є, що Луганська область буде вся окупована. Вони зрозумілі нам. Але потрібно розуміти, що щоденно може змінюватися ситуація", - сказав президент.

Стосовно Лисичанська, за словами Зеленського, неможливо стверджувати, що він повністю під контролем.

"Тривають бої на околицях Лисичанська. І наше завдання – мати вогневу перевагу. На сьогодні, я вважаю, наші ЗСУ роблять все, що можуть. Пришвидшення постачання зброї дасть можливість мати вогневу перевагу, і тоді будемо тиснути на цьому напрямку сильніше. Але там дійсно найскладніша ситуація, найнебезпечніша, і там переваги у нас немає. Це слабке наше місце. Але на інших напрямках є наші кроки вперед", - пояснив президент.

Як писав УНІАН, метою РФ залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Військовий експерт Олег Жданов не виключав того, що росіяни зможуть окупувати всю Луганську область.

В Американському інституті вивчення війни повідомляли, що російські війська продовжують спроби оточити Лисичанськ, ведучи наступальні дії на південь і південний захід від міста.

За інформацією Нацгвардії України, біля Лисичанська йдуть запеклі бої, але місто не оточене.

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