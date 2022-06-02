Ухилянти нібито мали через кордон перевозити гуманітарну допомогу.

У Львівській області керівник одного з благодійних фондів незаконно переправляв чоловіків призовного віку за кордон за 20 тисяч гривень.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

"На Львівщині викрили керівника благодійного фонду, котрий незаконно переправляв призовників за кордон", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили прикордонники, відомості стосовно ухилянтів незаконно вносили до електронної системи "Шлях", а ті "за легендою" мали перевозити гуманітарну допомогу.

"За таку "послугу" клієнти віддавали 20 000 гривень", - наголошується у повідомленні.

Протиправна схема була викрита прикордонниками спільно із СБУ.

Раніше повідомлялося, що за незаконне переправлення за кордон ухилянтів від військового обов'язку передбачено до 9 років позбавлення волі, а транспорт, на якому їх вивозять, будуть конфісковувати.

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