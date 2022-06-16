На харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Противник перегруповується на Слобожанському напрямку з метою нарощування наступальних можливостей.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку противник перегруповує війська з метою нарощування наступальних можливостей", - йдеться в повідомленні.

На харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою сковування наших підрозділів та недопущення переходу в наступ ворог здійснював інтенсивні артилерійські обстріли, в тому числі й з реактивних систем залпового вогню, в районах населених пунктів Базаліївка, Уди та Верхній Салтів.

Ситуація на Харківщині:

13 червня в Національній гвардії розповіли про удар по штабу, складу з боєприпасами та техніці окупантів в Харківській області. Постріли здійснювали артилерійські підрозділи, а нацгвардійці коригували вогонь.

15 червня ЗСУ знищили штаб ворога на харківському напрямку з вищим офіцерським складом.

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