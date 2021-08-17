Інтенсивне мінування місцевості призводить до втрат серед бойовиків.

На окупований Донбас з Російської Федерації прибуло 10 вантажівок з боєприпасами і мінами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

Як заявили розвідники, діяльність російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей призводить до подальшого зростання загроз безпеці цивільного населення.

"11 серпня з Росії прибуло близько 10 вантажних автомобілів з боєприпасами і протитанковими та протипіхотними мінами. Протягом минулого тижня здійснювалось інтенсивне мінування прилеглої до лінії зіткнення території мінами ПОМ-2, ПМН-2, МОН, ОЗМ-72, які заборонені міжнародними Конвенціями ООН. Мінно-вибухові загородження встановлювались як засобами дистанційного мінування, так і диверсійно-розвідувальними групами окупантів", - йдеться у повідомленні.

В розвідці наголошують, що інтенсивне мінування місцевості призводить до втрат серед особового складу підрозділів російських окупаційних військ.

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Автор: Віталій Саєнко