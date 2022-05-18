Зараз триває погоджена вищим політичним керівництвом країни евакуація поранених військових.

Підконтрольний Росії ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін заявив, що російські загарбники мають намір знести завод "Азовсталь", який вони посилено бомбили кілька місяців.

Бойовика цитують російські пропагандистські ресурси.

"Завод Ілліча відновлять, а завод "Азовсталь" знесуть", - сказав Пушилін.

У Маріупольській міській раді зазначили, що у ЗСУ невдовзі з’являться сили для деокупації міста, тому терористи квапляться якомога швидше знищити докази своїх злочинів.

"У ЗСУ скоро з’являться сили для деокупації Маріуполя. Росіяни превентивно знищують важливий для України промисловий комплекс. Вони хочуть стерти будь-яке нагадування про героїчний подвиг українських військових. окупанти не зацікавлені у відновленні та розвитку Маріуполя. Для них це лише територія для кримського коридору", - йдеться у повідомленні мерії.

Чиновники нагадали, що "Азовсталь" є унікальним металургійним комплексом повного циклу, що у мирний час забезпечував робочими місцями 10 тисяч українців і приносив у бюджет мільярди доларів валютних надходжень і податків.

Під час захоплення росіянами міста "Азовсталь" став символом опору українських військових. Через небажання бійців здаватися окупанти бомбили територію заводу у посиленому режимі, хоча тоді у бомбосховищах перебували сотні цивільних з дітьми.

Зараз триває погоджена вищим політичним керівництвом країни евакуація поранених військових.

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