Жінка знаходиться у полоні вже майже пів року.

На окупованому Донбасі бойовики так званої самопроголошеної "ДНР" взяли у полон вчительку. Жінку нібито підозрюють у шпигунстві, а її донька вже пів року не може навіть почути її голос. Вчителька їхала у Горлівку з Києва до своєї літньої матері.

Про це донька вчительки написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами жінки, її життя розділилося на "до та після", адже вона не бачила свою матір вже майже пів року. У 2014 році її мама виїхала з Горлівки до Харкова, згодом вона перебралася у Київ. Проте у рідному місті, яке нині знаходиться під окупацією, у вчительки залишилася її старенька мати, яку не вдалося вивезти.

"В липні цього року обставини склалися таким чином, що комусь із нас потрібно було їхати в Горлівку до бабусі. Поїхала моя мама – Шило Наталя Анатоліївна. Як сотні і тисячі їздять в той бік щодня. Тільки їй не пощастило", - розповіла донька вчительки.

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"Моя бабуся сиділа тоді весь вечір біля під’їзду свого будинку, а я, як могла, вмовляла її піти додому: "Не чекай маму. Вона сьогодні не приїде". Вона не приїхала досі", - написала донька жінки, яка потрапила у полон.

Лише через три дні з донькою зв'язалися бойовики. Вони подзвонили та сказали, що вчительку підозрюють у шпигунстві. Родина жінки дуже переживала, проте мала надію, що все вирішиться. Проте ситуація не поліпшилася.

Жінку перевели до слідчого ізолятора, лише через 30 днів рідним вчительки дозволили передати їй одяг та продукти. Навіть через місяці її не відпустили. Донька звернулася до усіх, хто зможе допомогти її мамі та усім полоненим.

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Автор: Поліна Кузенко